Loża Parkietu. Hossie brakuje jednej fali wzrostowej, ale konflikt na Ukrainie może ją przekreślić

Wojciech Białek: Niedawno Goldman Sachs opublikował prognozę, wedle której rentowność 10-latek w USA dojdzie do 2,5 proc. w 2024 r. Moim zdaniem to się stanie w tym roku. W Polsce wzrost rentowności 10-latek z 1,5 do 4 proc., który obserwowaliśmy od lipca ub.r., można uznać – posługując się żargonem Elliotowskim – za trzecią falę wzrostową. Brakuje czwórki i piątki, która wykończy ten ruch do góry. Generalnie obligacje trzeba kupować w szczycie tempa inflacji. Nie podejmuję się wskazania dokładnego momentu, kiedy ten szczyt przypadnie, ale obstawiam, że gdzieś w I półroczu. Czyli moim zdaniem to jeszcze nie jest początek obligacyjnej hossy. Po obecnym zejściu rentowności będzie nas czekał jeszcze jeden trzymiesięczny impuls w górę do ponad 4 proc., w okolicę 5 proc. Dopiero wtedy powinna się zacząć hossa. Czynnikiem ryzyka są Rosjanie rozrabiający przy granicy ukraińskiej. Jestem sceptyczny co do ich chęci do rozpoczęcia poważnej inwazji, ale w ich interesie jako czołowego producenta ropy i gazu jest straszenie ograniczeniem dostaw. To może generować impulsy cenowe na rynku surowców, przedłużając bessę na rynku obligacji. Wtedy pojawiłaby się brakująca piąta fala wzrostu na rentownościach.