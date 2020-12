W małym ciele wielki duch

Hiszpański boom motoryzacyjny zmobilizował SEAT-a do wprowadzenia nowego i większego samochodu. W 1966 roku do „sześćsetki" dołączył bardziej praktyczny model turystyczny – 850, a rok później przedstawiono wersję 850 Coupé, bazującą zresztą na popularnej „sześćsetce". Zgrabna sylwetka mieściła czworo pasażerów. Silnik o mocy 47 KM był zamontowany z tyłu i napędzał tylną oś. Tych koni nie było zbyt wiele, ale wóz ważył jedynie 720 kg, więc 850 Coupé osiągał bez problemu 140 km/h. To w tym modelu SEAT po raz pierwszy montował przednie hamulce tarczowe. Sukces był spory, mimo ceny wyższej aż o 30 proc. od zwykłego sedana 850.