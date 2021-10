Czarny koń dla blond Wenus

Ferrari BB było dostępne jako dwudrzwiowe coupé. Do napędu używano silników V12 o pojemności 4,4 (385 KM) bądź 5,0 litra (360 KM), a moc przenoszona była na koła tylne poprzez pięciobiegową skrzynię manualną. Obie jednostki sprawowały się znakomicie, ale w 1981 roku Ferrari wprowadziło nową wersję BBi, w której pozostał ten większy motor, ale zrezygnowano z czterech gaźników Webera i zastąpiono je wtryskiem paliwa. Ten zabieg spowodował wzrost momentu obrotowego, dzięki czemu silnik stał się znacznie bardziej elastyczny i poprawiły się osiągi samochodu. 512 BBi do „setki" rozpędzał się w 5,6 sekundy, a prędkość maksymalna wzrosła do 280 km/h. W ten sposób stał się flagowym modelem marki.