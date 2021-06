Brytyjczyk na włoską pogodę

Te seryjne nie mają rzecz jasna słynnych bondowskich gadżetów, na czele z katapultą, radarem i karabinami maszynowymi, ale w żaden sposób nie umniejsza to ich wartości, urody i ceny. Prezentowany dziś wóz to unikatowe arcydzieło, jeden z siedmiu oryginalnych kabrioletów DB5 Vantage, zwycięzca nagrody przewodniczącego Greenwich Concours Europa w 2005 r. Pod jego maską pracuje silnik wyposażony w trzy podwójne gaźniki Webera z bocznym ciągiem, ma zmodyfikowane kolektory dolotowe, głowicę i wałek rozrządu. Według broszury moc jest zwiększona do 325 KM przy 5750 obr./min. Napęd przekazuje pięciobiegowa skrzynia manualna.