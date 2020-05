Obiekt pożądania

Przedsiębiorstwo założył w roku 1920 Jujiro Matsuda. Wtedy jednak nazywało się Toyo Cork Kogyo i zajmowało produkcją obrabiarek. Matsudę fascynowała motoryzacja i w końcu sam zaczął pracować nad konstrukcją praktycznego pojazdu. Mazda-go, jak został nazwany, zadebiutował w 1931 roku. Był to trzykołowiec, połączenie motocykla i auta, stworzony do przewozu towarów. Mała bagażówka nie podbiła rynku, firma sprzedała początkowo tylko 66 pojazdów, ale to nie zniechęciło właściciela. Rozkręcał działalność, zaczął eksportować swoje pojazdy do Chin, a w 1934 roku zmienił nazwę firmy na Mazda.