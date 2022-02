Włoskie arcydzieło

Mimo że marka Bizzarrini istniała tylko pięć lat, od 1964 do 1969 roku, pozostawiła po sobie trwały ślad w historii motoryzacji. Jej założyciel Giotto Bizzarrini mocno się o to postarał. Produkował w zasadzie jeden model samochodu (nie liczę tu wyścigowego Bizzarrini P538S i kilku prototypów), w dodatku niszowy, ale na tyle wyjątkowy, że do dziś budzi wielkie emocje. To Bizzarrini 5300 GT Strada.