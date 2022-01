Mercedes, przystępując do prac nad serią 300, od początku podkreślał, że robi najlepszy samochód na świecie. Dopracowano właściwości jezdne, blisko 5-metrowe i ciężkie auto miało znakomite osiągi, 115-konny, sześciocylindrowy silnik pozwalał rozpędzić się do 160 km/h. Do tego świetnie zsynchronizowana, czterobiegowa skrzynia biegów, system podnoszenia tylnej osi zapewniający dobrą amortyzację nawet przy pełnym obciążeniu, wyciszone wnętrze, nowatorski system ogrzewania z układem wielu niezależnych nawiewów. Mercedes 300 stał się szybko ulubionym samochodem elit, w tym słynnego kanclerza Niemiec Konrada Adenauera, stąd przydomek limuzyny. Szef niemieckiego rządu podczas sprawowania urzędu do 1963 roku, a następnie do swojej śmierci w 1967 roku, miał sześć różnych modeli 300.