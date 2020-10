Gastronomia zamknięta drugi raz, rząd udaje pomoc

Spółka podaje, że w związku z pandemią w pierwszym półroczu jej sprzedaż (wliczając restauracje franczyzowe, bez sieci Piwiarnia) spadła o 43 proc., do 54,15 mln zł. Przychody jednostkowe Sfinks Polska zmniejszyły się o 49 proc., do 39,62 mln zł, przy wyniku EBITDA na poziomie 5,8 mln zł wobec 17,5 mln zł rok wcześniej. Strata pogłębiła się z 4,95 mln zł rok temu do 30,82 mln zł. To efekt głównie spadku sprzedaży, ale też innych zdarzeń jednorazowych, w większości związanych z pandemią. Spółka dokonała za I półrocze br. odpisów na utratę wartości: środków trwałych łącznie na 7,5 mln zł, znaku Chłopskie Jadło na 6,05 mln zł oraz wierzytelności od spółki zależnej za 1,9 mln zł.