Rainbow Tours i Enter Air wyczekują startu branży

Prezes Rainbow Tours przyznaje, że obecnie klienci rezygnują z wyjazdów do końca maja, początku czerwca. – My jednak, nie czekając na rezygnacje, wychodzimy proaktywnie do wszystkich klientów mających rezerwacje do końca czerwca. Proponujemy im przesunięcie wyjazdu na późniejszy termin na specjalnych warunkach lub voucher na usługi turystyczne. Jeżeli chodzi o wyjazdy lipcowe czy sierpniowe to wstrzymują się jak na razie z decyzjami – twierdzi Baszczyński. Jak twierdzi, od kiedy został wprowadzony voucher na 110 proc., ponad połowa klientów decyduje się na to rozwiązanie. Dodatkowe 25 proc. klientów zmienia rezerwacje na późniejsze terminy. Zainteresowanie wyjazdami wakacyjnymi jest dziś oczywiście niewielkie, klienci czekają na rozwój wydarzeń i informację, kiedy będą mogli zacząć planować wyjazdy. – Mamy natomiast sporo zapytań o wyjazdy na zimę – mówi Baszczyński. Twierdzi, że popyt na wyjazdy jesienią, czyli zwykle w martwym okresie, może być zaskakująco dobry. A co z hotelami w Grecji? Według Baszczyńskiego obecna sytuacja to wręcz wymarzone warunki do dynamicznego poszerzenia portfolio hotelowego. – Jestem przekonany, że po tym z pewnością trudnym sezonie na rynku pojawi się sporo hoteli do przejęcia w bardzo atrakcyjnych cenach, zamierzamy więc wyruszyć na zakupy już we wrześniu – zapowiada Baszczyński. – Jeśli natomiast chodzi o bieżące sprawy operacyjne, to tu się nic nie zmienia. Aktualnie cały czas trwają remonty w dwóch hotelach, które nabyliśmy pod koniec 2019 r., czyli Kreta i Rodos – podkreśla Baszczyński. Plan zakłada, że trzy hotele zostaną otwarte 1 lipca, a kolejne dwa 15 lipca. Rainbow – ocenia prezes – nie ma w tej chwili planów ani też potrzeby emisji akcji czy obligacji.