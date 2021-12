Po pierwszym etapie Parkiet Challenge. Czas na wielki finał

Tradycyjnie do 25 najlepszych uczestników tygodnia w Parkiet Challenge, którzy dokonali przynajmniej jednej transakcji, trafią nagrody. Za miejsce pierwsze jest to konsola do gier Nintendo Switch. Do gracza z drugiego miejsca powędruje czytnik Kindle Paperwhite 4, zaś za trzecie miejsce są słuchawki Jabra Evolve2 40. Do tego dla 25 osób w każdym z rankingów mamy do rozdania klucze cyfrowe do gier video produkcji Bloober Team, Klabatera, QubicGames oraz Creepy Jar. Dodatkowo do najlepszej inwestorki i inwestora po pierwszym etapie trafią rowery elektryczne eGroclin.