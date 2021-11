Czas rozpocząć Parkiet Challenge!

Dla najlepszych uczestników z rankingów tygodniowych w tym roku mamy także ponad 150 gier wideo w postaci cyfrowych kluczy. Są to odnoszące sukcesy produkcje studiów z GPW i NewConnect, a konkretnie spółek Bloober Team (m.in. gry „The Medium" i „Observer: System Redux"), Klabater (m.in. „The Amazing American Circus", „Crossroads Inn" czy „Heliborne"), QubicGames (m.in. „DoorKickers" i „Epistory") oraz Creepy Jar (gra „Green Hell"). Gry powędrują do osób z miejsc od 1. do 25. w rankingach tygodniowych zgodnie z poniższą listą. Część gier trafi też do finalistów Parkiet Challenge.