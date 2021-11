Znani ekonomiści o Parkiet Challenge

Wspieramy Parkiet Challenge, bo to pomysł o dużym potencjale edukacyjnym, a przy tym w atrakcyjnej dla uczestników formie, pozwalającej w praktyce zweryfikować swoje umiejętności. PZU jako odpowiedzialna i jedna z największych spółek notowanych na GPW, znana z solidności i regularnego dostarczania akcjonariuszom korzyści, z chęcią włącza się w różne inicjatywy popularyzujące wiedzę o rynku kapitałowym. Chcemy zachęcać Polaków do inwestowania, pomnażania swoich pieniędzy i dbania o przyszłe bezpieczeństwo finansowe w sposób przemyślany, oparty na rzetelnej wiedzy. Doskonale rozumiemy i doceniamy ważną rolę, jaką dla całego rynku i każdej spółki pełnią inwestorzy indywidualni – w akcjonariacie PZU ich udział sięga już 8,5 proc. Im więcej będzie na rynku kapitałowym osób świadomych tego, jak on funkcjonuje, jak ważne jest dywersyfikowanie ryzyka, umiejętny dobór aktywów do portfela czy właściwa ocena potencjału wzrostu danego biznesu, tym lepiej dla rozwoju samego rynku i spółek oraz oczywiście dla inwestorów. Dlatego ostatnio wprowadziliśmy program lojalnościowy Moje Akcje PZU, który poza atrakcyjnymi benefitami, mającymi zachęcać uczestników do długofalowego inwestowania, daje im także dostęp do materiałów szkoleniowych, które stanowią proste i funkcjonalne wprowadzenia do analizy fundamentalnej.