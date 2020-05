Prawdziwy problem z niewypłacalnością

Jakie może być rozwiązanie tego problemu? Skoro mamy ogromną grupę podmiotów, które w najbliższym czasie mogą stanąć przed widmem niewypłacalności, oraz niedużą liczbę sądów, to należałoby te drugie odciążyć z czynności, którymi zajmować się bezwzględnie nie muszą. W zadaniu tym wielce pomocna mogłaby być istniejąca armia ok. 1400 doradców restrukturyzacyjnych. Są to osoby, które i tak są zaangażowane w procesy restrukturyzacyjne. Ich działalność znajduje się także pod nadzorem ministra sprawiedliwości, a efekty ich pracy – czyli układy – byłyby weryfikowane przez sądy pod kątem zgodności z prawem. Najlepszym rozwiązaniem jest ulepszenie istniejącego postępowania o zatwierdzenie układu, którego główna część ma charakter pozasądowy. Jest to obecnie najszybsze postępowanie restrukturyzacyjne, jednakże jego mankamentem jest ograniczona ochrona przed egzekucją, co należy naprawić ustawowo. System upadłościowo-restrukturyzacyjny musi być sprawny, bo jego celem jest ochrona całej gospodarki, a nie poszczególnych jego uczestników w postaci konkretnych dłużników lub wierzycieli.