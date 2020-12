Tesla wyjeżdża z Kalifornii

Pierwsze zapowiedzi większych inwestycji w Teksasie Musk wystosował już w maju, gdy kalifornijscy urzędnicy odmówili firmie samochodowej otwarcia fabryki podczas pandemii. – Tesla natychmiast przeniesie swoją siedzibę i przyszłe programy do Teksasu bądź Nevady. Jeśli w ogóle utrzymamy produkcję we Fremont, będzie to zależało od tego, jak spółka będzie traktowana w przyszłości – zatweetował 9 maja Musk.