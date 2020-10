JPMorgan i Citigroup zaskoczyły wynikami

JPMorgan Chase to spółka "inaugurująca" amerykański sezon wyników kwartalnych. Jest to również największy bank w USA pod względem wielkości aktywów. Inwestorzy oczekiwali w jego raporcie wskazówek mówiących jak mocno kryzys wpływa na sektor bankowy. Sporym pozytywnym zaskoczeniem było więc to, że JPMorgan Chase zmniejszył swoje rezerwy na złe długi aż o 569 mln USD do 611 mln USD. Były one też o 903 mln USD niższe niż w takim samym kwartale rok wcześniej. Co prawda zarówno przychód jak i zysk z bankowości konsumenckiej spadły o 9 proc., a średnie pożyczki zmniejszyły się o 7 proc., ale średnie depozyty wzrosły aż o 28 proc.