MFW: Teraz lepiej, później gorzej

W październikowym raporcie waszyngtońska instytucja ocenia, że globalna gospodarka skurczy się w tym roku o 4,4 proc., a nie o 5,2 proc., jak przewidywała w czerwcu. Rewizja prognoz to, jak tłumaczą ekonomiści z MFW, efekt mniejszego od oczekiwań spadku PKB w II kwartale i silniejszego ożywienia w III kwartale. Dotyczy to przede wszystkim gospodarek rozwiniętych i Chin. W przyszłym roku światowa gospodarka urosnąć ma o 5,2 proc., zamiast o 5,4 proc., jak sugerowały czerwcowe prognozy.

„Choć światowa gospodarka wróciła do życia, rekonwalescencja będzie prawdopodobnie długa, nierówna i niepewna. W porównaniu do naszych czerwcowych prognoz, wyraźnie pogorszyły się perspektywy niektórych gospodarek rozwijających się, w których liczba zachorowań szybko rośnie. W rezultacie, kraje rozwijające się z wyłączeniem Chin w latach 2020-2021 doświadczą większej straty PKB w porównaniu do scenariusza sprzed pandemii niż kraje rozwinięte" – napisała we wstępie do październikowego raportu MFW Gita Gopinath, główna ekonomistka tej instytucji.