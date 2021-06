Regulacje wymuszają lokowanie

Można by pomyśleć, że Rezerwa Federalna będzie miała trudności z przyciąganiem funduszy, oferując stopę procentową 0,00 proc. i przez długi czas była to prawda. W zeszłym roku i na początku tego roku nie było dużo chętnych. Jednak od kwietnia niektórzy inwestorzy ze zbyt dużą ilością gotówki nie przejęli się brakiem zainteresowania. Kwota, którą umieścili na noc w Fed wzrosła z zera do jednocyfrowych milionów, potem do miliardów, a 8 czerwca wyniosła 497,4 miliarda dolarów. To najwięcej w historii.