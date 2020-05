Odnawialne źródła energii też oberwą od koronawirusa

- To dobra wiadomość, że OZE może okazać się lekarstwem na negatywne skutki gospodarcze wywołane pandemią, jednak nie można tego traktować jako coś, co na pewno dojdzie do skutku – stwierdził Fatih Birol, dyrektor wykonawczy IEA. Dodał, że rzeczywiście, pomimo pandemii kraje cały czas budowały m.in.: turbiny wiatrowe i panele słoneczne, jednak działo się to znacznie wolniej. – Już przed pandemią widać było potrzebę wyraźnego przyspieszenia wdrażania OZE w wielu krajach, aby sprostać m.in.: celom emisji zawartym w umowie paryskiej z 2015 r. W obliczu dzisiejszego kryzysu państwa nie mogą zaprzestać działań dążących do przejścia na OZE – podsumował dyrektor Birol.