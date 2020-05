Niemcy zawieszają hamulec zadłużenia

Prawo obowiązujące w Niemczech przewiduje, że rząd może każdego roku wyemitować nowy dług wynoszący maksymalnie do 0,35 proc. PKB. Można jednak zawiesić tę zasadę, jeśli kraj jest dotknięty katastrofą naturalną lub zachodzą inne okoliczności nadzwyczajne. Niemiecki parlament zdecydował już w marcu, by zawiesić obowiązywanie tej reguły w 2020 r. Umożliwiło to przyjęcie pakietu stymulacyjnego wartego 750 mld euro. Rząd spodziewa się, że przychody z podatków będą o 98,6 mld euro mniejsze od wcześniej założonych. Bez wzrostu zadłużenie się więc nie obejdzie.