Słabe ogniwa rynków wschodzących znów pękają

Bank Centralny Republiki Turcji w tym roku obniżył już czterokrotnie swoją główną stopę procentową, ścinając ją z 12 do 8,75 proc. W ostatnich tygodniach starał się powstrzymać osłabienie liry, interweniując na rynku walutowym. Do walki przeciwko deprecjacji narodowej waluty stanął też regulator. W środę ograniczył cudzoziemcom możliwość przeprowadzania transakcji z udziałem liry. To jednak tylko sprowokowało dalszą wyprzedaż. Sytuację utrudnia to, że turecki bank centralny nie ma obecnie umowy o swapowej linii dolarowej z amerykańskim Fedem.