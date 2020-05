Widać jednak wyraźne hamowanie tempa zwolnień. Choć liczba wniosków o zasiłki złożonych w tygodniu zakończonym 2 maja wciąż była ogromna, to jednocześnie była najmniejsza od tygodnia zakończonego 14 marca. W piątek poznamy dane amerykańskiego Departamentu Pracy o bezrobociu w kwietniu. Analitycy prognozują, że pokażą one spadek liczby etatów (poza rolnictwem) o rekordowe 21,5 mln i wzrost stopy bezrobocia z 4,4 proc. do 16,6 proc.