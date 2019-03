The Guardian: Najdroższa szefowa

Na razie jest najlepiej opłacaną kobietą kierującą spółką z indeksu FTSE 100, nie wszystkie opublikowały już roczne raporty finansowe. Wynagrodzenie Emmy Walmsley wzrosło w minionym roku o ponad 1 mln funtów z 4,88 mln funtów w 2017 r. Jej stałe zarobki – pensja, dodatki i składki na fundusz emerytalny – wzrosły nieznacznie do 1,47 mln funtów. Ale dochody wynikające z kondycji firmy poszybowały z 3,45 mln do 4,42 mln funtów. Złożyły się na to roczna nagroda, a także akcje przyznawane w ramach długoterminowych programów zachęt obowiązujących w spółce.