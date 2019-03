Wielka Brytania ostro zetnie cła po twardym brexicie

Wielka obniżka ceł ma zapobiec wzrostowi cen m.in. na podstawowe artykuły spożywcze sprowadzane do Wielkiej Brytanii. Ma ona obejmować towary z całego świata i wejść w życie 29 marca 2019 r. o godzinie 23.00 (czasu brytyjskiego), jeśli dojdzie do tzw. twardego brexitu. Rozwiązanie to ma obowiązywać przez 12 miesięcy.

