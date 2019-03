Przybywa bankowców milionerów. Najwięcej w Londynie

W całej Unii Europejskiej 4859 bankowców zarobiło w 2017 r. więcej niż 1 mln euro, co oznacza wzrost o 42 proc. w porównaniu z 2010 r. W Wielkiej Brytanii było 10 razy więcej bankowców milionerów niż w Niemczech i 15 razy więcej niż we Francji. Frankfurt i Londyn chcą po brexicie zająć miejsce Londynu jako finansowej stolicy Europy. Najlepiej wynagradzani finansiści w Niemczech i we Francji zarobili w 2017 r. odpowiednio 7,7 i 11,5 mln euro.