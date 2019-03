Mniejsza inflacja w USA

Inflacja bazowa, obliczana bez uwzględniania cen żywności i energii, wzrosła o 0,1 proc. w stosunku do stycznia i była o 2,1 proc. wyższa niż przed rokiem – poinformował we wtorek Departament Pracy. Szerszy indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,2 proc. w stosunku do stycznia, to pierwszy wzrost od czterech miesięcy. Ale roczna inflacja na poziomie 1,5 proc. była mniejsza niż prognozowano i najmniejsza od 2016 r.