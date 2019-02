Brexit: Będzie głosowanie nad przesunięciem daty wyjścia z UE

Brytyjska premier Theresa May przedstawiła w parlamencie plan głosowań dotyczących brexitu. Przewiduje on, że najpóźniej 12 marca Izba Gmin będzie głosowała nad umową o warunkach wyjścia z UE. Jeśli umowa ta zostanie odrzucona, to 13 marca deputowani będą głosowali nad tym, czy wyjście z UE ma zostać przeprowadzone bez umowy regulującej przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią (czyli czy dojdzie do twardego brexitu). Jeśli wyjście bez umowy zostanie odrzucone, 14 marca dojdzie do głosowania o tym, czy przesunąć datę brexitu. Przesunięcie to ma być „niewielkie". Dotychczas zakładano, że do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dojdzie 29 marca 2019 r.