Sezon publikacji wyników pomoże indeksom?

Akcje koncernu Alphabet (spółki matki Google'a) zyskiwały na początku środowej sesji 8,5 proc. Inwestorzy reagowali w ten sposób na to, że jej raport finansowy był lepszy od prognoz. Optymistyczna reakcja na wyniki Alphabetu dała paliwo do zwyżki indeksu Nasdaq Composite, który zyskiwał po otwarciu sesji 0,5 proc. Ledwo co, bo w zeszłym tygodniu, otarł się on o bessę. On szczytu z listopada do styczniowego dołka stracił 19,2 proc. Ostatnie dni przyniosły mu jednak wyraźne odbicie. Podczas wtorkowego zamknięcia był już tylko o 11 proc. niżej niż w szczycie. Czy publikowane w nadchodzących dniach raporty kwartalne pomogą mu wyjść z korekty?