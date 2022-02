Wzrost gospodarczy trudny do powtórzenia

Ekonomiści wskazują, że wspomniany wzrost PKB o 6,9 proc. (dane zannualizowane, czyli liczone kwartał do kwartału w tempie rocznym) był możliwy przede wszystkim dzięki wysokim wydatkom konsumpcyjnym oraz inwestycjom firm w budowanie zapasów. – Siła gospodarki USA w ubiegłym roku stała w kontraście do załamania z początku 2020 r. Pokazuje to duży wpływ inwestycji firm oraz państwa i umiejętność dostosowania się do niesprzyjających warunków. Nadal jednak trzeba pamiętać, że niektóre ryzyka związane z pandemią utrzymują się – stwierdził Jim Baird, odpowiedzialny za inwestycje w Plante Moran Financial Advisors.