Koniec Evergrande story?

Sino-Ocean Group Holding Ltd. planuje wyemitować zielone obligacje, które zostaną dodane do istniejącej transzy do 2025 r., zgodnie z wnioskiem giełdowym. Wpływy zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia wymagalnego w ciągu 12 miesięcy. Sino-Ocean jest częściowo kontrolowany przez chińskie podmioty państwowe.