Mocny wzrost PKB USA

Do silnego wzrostu PKB w końcówce zeszłego roku najmocniej przyczynił się wzrost zapasów spółek. Bez niego, PKB zwiększyłby się tylko o 2 proc. Wkład wydatków konsumenckich na dobra we wzrost gospodarczy wyniósł natomiast tylko 0,13 pkt proc. Konsumpcja wzrosła jednak ogólnie o 3,3 proc. a inwestycje biznesowe zwiększyły się o 2 proc. Wskaźnik inflacji bazowej PCE (na który mocno zwraca uwagę Fed) wzrósł w ciągu kwartału z 4,6 proc. do 4,9 proc., co było zgodne z prognozami.