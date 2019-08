Żywność w Chinach mocno drożeje

Najbardziej, bo aż o 39,1 proc. zdrożały owoce. Podaż owoców w Chinach ucierpiała z powodu trudnych warunków pogodowych, które w tym roku dotknęły produkcję roślinną. W szczególności mocno wzrosły ceny jabłek. Chiny są największym na świecie producentem i głównym konsumentem owoców.

Wieprzowina zdrożała za to o 27 proc., w związku z wybuchem afrykańskiego pomoru świń. Niedostatek wieprzowiny na chińskim rynku mógłby być zaspokojony przez import z USA, jednak Pekin podjął decyzję, że chińskie firmy nie będą importować amerykańskich produktów rolnych. Amerykański eksport owoców do Chin i tak w ostatnim czasie spadał. Od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. eksport świeżych owoców z USA do Chin spadł do 123 mln USD wobec 239 mln USD w analogicznym okresie rok wcześniej.