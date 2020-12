CD Projekt ciężarem dla WIG20

Mowa oczywiście o CD Projekt. Lada moment ukazać ma się gra Cyberpunk 2077, a to co się dzieje na rynku jest najlepszym dowodem na to, jakie emocje się z tym wiążą. Już wczoraj byliśmy świadkami dużych wahań notowań CD Projekt. Dzisiaj mamy tego kontynuację, ale kierunek jest tylko jeden. Akcje CD Projekt od rana mocno tanieją po publikacji recenzji na temat Cyberpunka.