Indeksy kontynuują marsz w górę

W Warszawie największe spółki z indeksu WIG20 radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Biorąc pod uwagę silne wahania kursu i bardzo wysokie obroty, najwięcej emocji towarzyszyło handlu walorami CD Projektu. Przed południem akcje producenta gier w wyniku prawie 5-proc. zwyżki ustanowiły nowy rekord notowań, by zakończyć sesję 4 proc. pod kreską. Miało to oczywiście związek z czwartkową premierą „Cyberpunka". Z tym tytułem zarówno spółka, jak i inwestorzy mają ogromne oczekiwania, stąd spore przetasowania na rynku przed tym niezwykle ważnym wydarzeniem. W trakcie poniedziałkowej sesji właścicieli zmieniły papiery spółki o wartości przekraczającej 600 mln zł, co stanowiło ok. jednej trzeciej obrotów na całym rynku.