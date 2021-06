WIG20 walczy o wyjście nad kreskę

Początek sesji rozpoczął się niekorzystnie dla kupujących. Indeks największych spółek spadał o 0,3 proc. i zbliżał się do psychologicznego poziomu 2200 pkt. Popyt ruszył jednak do ataku i blue chips wyszły nad kreskę. Na półmetku piątkowego handlu indeks znajduje się na poziomie 2210 pkt., co oznacza nieznaczny spadek o 0,03 proc. Najmocniej w tej grupie spadają dziś notowania PKN Orlen, o blisko 3 proc.