Poprawa nastrojów na GPW

Mimo porannej zadyszki krajowe duże spółki wyraźnie poprawiły notowania, a WIG20 szybko wydostał się powyżej poziomu odniesienia. Do odrobienia strat ze środy jeszcze trochę brakuje, jednak nie wykluczony jest scenariusz końca korekty. Poprawa notowań WIG20 to zasługa silnych banków oraz energetyki. Tauron zyskuje ponad 3 proc., natomiast Pekao i PKO BP po 2,5 proc. Niestety sporo dzieje się także na dole tabeli. Tracą przede wszystkim spółki konsumenckie, czyli CCC, Dino Polska oraz Allegro. Dwie pierwsze są blisko 3-proc. przeceny. Mimo poprawy notowań WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 są pod kreską. Jedną ze słabszych spółek na szerokim rynku, tracącą 7,5 proc., jest po południu 11 bit studios, co jest reakcją na wiadomości ze spotkania z zarządem.