Zabrakło paliwa do kontynuacji odbicia w Warszawie

Indeksy w Warszawie poddały się negatywnym nastrojom panującym na największych zagranicznych rynkach akcji. Kolor czerwony dominował na największych zachodnioeuropejskich parkietach, gdzie inwestorzy przystąpili do realizacji zysków wypracowanych w trakcie poprzednich, bardzo udanych sesji. Jednak o wyniku sesji zdecydowało wejście do gry Amerykanów, którzy przejawiali większą ochotę do pozbywania się akcji. Pozytywny efekt wywołany nadzieją na opracowanie skutecznej szczepionki na koronawirusa i postępami w walce z Covid-19 okazał się krótkotrwały.