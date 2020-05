WIG20 pokazał siłę

Szeroki rynek GPW także był we wtorek zielony, choć nie tak bardzo, jak segment blue chips. MWIG40 wzrósł o 1,3 proc. do 3271 pkt, a sWIG80 o 1,16 proc. do 11 952 pkt. Pierwszy pozostaje w krótkoterminowym trendzie bocznym, a drugi kontynuuje ruch wzrostowy (wyznaczył we wtorek jego nowe maksimum 11 952 pkt). We wtorek 51 proc. spółek skończyło sesję na plusie, a 37 proc. na minusie. Siłą imponował Master Pharm, którego papiery drożały po południu o ponad 33 proc. 4 maja spółka pokaże skonsolidowany raport za I kwartał. Inwestorzy spodziewają się pozytywnych zaskoczeń. Apropo tych ostatnich, dziewięć spółek wyznaczyło we wtorek co najmniej roczne maksimum notowań (m. in. Asseco SEE, LiveChat, R22), a dwie analogiczne minimum (ASM Group, Santander). Obroty na GPW były umiarkowanie wysokie. Jeszcze przed fixingiem przekraczały 800 mln zł, choć w kwietniu przyzwyczailiśmy się, że normą o tej porze jest 1 mld zł. Ostateczny wynik to 944,5 mln zł.