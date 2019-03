Mocny CD Projekt i czekanie na Wall Street

Tuż po 13.00 WIG20 spadał o 0,2 proc. do 2321 pkt. Indeks blue chips nie wyróżniał się pod tym względem na giełdowej mapie Starego Kontynentu. W tym samym czasie bowiem CAC40 tracił 0,1 proc., DAX 0,2 proc., a BUX nawet 0,6 proc. Z technicznego punktu widzenia najważniejsze jest to, że indeks trzyma się w bezpiecznej odległości od lokalnego dołka 2286 pkt. Warto dodać, że liderem zwyżek w portfelu WIG20 był CD Projekt. Jego akcje drożały o 5,6 proc. do 196,1 zł. Zwyżka była reakcją na opublikowany dziś raport wynikowy. W IV kwartale 2018 r. spółka wypracowała przychody i zysk netto na poziomie odpowiednio 127,3 mln zł oraz 41,4 mln zł. W obu przypadkach przebite zostały oczekiwania analityków. Poniżej ich prognoz – o 16,5 proc. – wypadł zysk operacyjny (32,8 mln zł). Dzisiejsza zwyżka kursu akcji CD Projektu przybliża go do przebicia oporu 200 zł. Jeśli się to uda, drogą na historyczny szczyt 222 zł będzie otwarta.