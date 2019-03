Maluchy pozytywnie zaskakują

Indeks WIG20 zaczął sesję z poziomu 2305 pkt, ale szybko pogłębił spadek do 2293 pkt i rozpoczęła się poranna walka o utrzymanie okrągłego poziomu 2300 pkt. Przyczyna porannej słabości, to przede wszystkim słabe nastroje zagranicą. Indeks S&P500 zakończył wczorajszą sesję spadkiem o 0,8 proc., głównie z powodu niepokoju o gospodarkę strefy euro. Z kolei japoński Nikkei225 zanurkował dziś o 2 proc., co było reakcją na słabe dane o chińskim handlu zagranicznym. W tak niesprzyjającym otoczeniu zagranicznym nie dziwi słabe otwarcie na dużych spółkach, której są właśnie domeną zagranicznych inwestorów. Poza tym przypomnijmy, że w czwartek WIG20 pogłębił lutowy dołek dający tym samym techniczny sygnał do kontynuacji krótkoterminowej wyprzedaży.