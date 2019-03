Podażowy cios na energetyce

Z drugiej strony banki broniły rynku, wnosząc ok. 230 mln zł obrotów i +0,5% zmianę. W tak zbalansowanym paśmie sygnałów Wig20 w efekcie oddał 0,2%. Indeks największych, krajowych spółek co pewien czas korelował w poniedziałek z pozytywnymi rynkami Eurolandu, gdzie obserwowano 0,2% - 0,8% zwyżki głównych indeksów, a następnie odchodził od popytowego nastawienia i dobijał do dwutygodniowych minimów.