Presja na WIG20 rośnie

Czwartkowa sesja przyniosła kolejny dowód na słabość kupujących. Po mocnej zniżce we środę co prawda starali się oni odrobić nieco punktów, jednak bezskutecznie. Więcej wskazuje na to, że w piątek znów dominować będzie kolor czerwony. Po środowej zniżce WIG20 o 1,36 proc. trudno było mieć nadzieje na udaną sesję w czwartek. Argumentów po stronie sprzedających bowiem nie brakowało. Po pierwsze w kilku poprzednich dniach oporem nie do pokonania dla byków był poziom 2375 pkt. Niedźwiedzie zdołały go utrzymać przez cały tydzień. Zakres zmian WIG20 stawał się coraz węższy i jasne było, że lada moment nastąpi rozwiązanie sytuacji. Tak się właśnie stało w środę. W czwartek kupujący, choć bardzo nieśmiało, starali się odrobić część strat. WIG20 przez znaczną część dnia zwyżkował o około 0,3 proc., co plasowało go w czołówce europejskich indeksów. Na większości giełd Starego Kontynentu przeważał kolor czerwony. Poranny skromny dorobek nie utrzymał się jednak zbyt długo i w drugą połowę sesji WIG20 wchodził już będąc na poziomach z zamknięcia ze środy. Ostatecznie zakończył dzień niemal w tym samym punkcie co dzień wcześniej. Słabość kupujących wskazuje na kontynuację ofensywy sprzedających. Trzeba cały czas pamiętać o formacji podwójnego szczytu, która ukształtowała się na najwyższych poziomach stycznia i lutego. Również na wykresie S&P500 w ostatnich dniach widać wyraźną zadyszkę. Główny amerykański indeks nie jest w stanie poradzić sobie z grudniowym szczytem, ukształtowanym w okolicach 2800 pkt. W czwartek S&P500 zaczął niemrawo, a scenariusz ewentualnej realizacji zysków z ostatnich kilku tygodni odbije się na piątkowych nastrojach w Europie.