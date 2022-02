Poranek maklerów: Dobry raport Amazona. Co pokażą amerykańskie dane?

We wczorajszym komentarzu pisaliśmy, że w trakcie sesji istnieje poważne ryzyko spadków silniejszych niż sugerowane rano przez kontrakty futures i faktycznie zostały one zrealizowane. Z wyjątkiem giełdy w Madrycie, która pozytywnie się wyróżniała (IBEX skorygował się o 0,27%), pozostałe główne indeksy UE traciły od 1,09% (IBEX) do 1,76% (Stoxx 600), FTSE100 spadło o 0,71%. O ile podstawowym źródłem negatywnego sentymentu były wyniki Facebooka i Snapchata, zachowanie rynków europejskich zostało w dużej mierze zdeterminowane posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego i nie może być interpretowane w oderowaniu od faktu, że kurs EURUSD wzrósł wczoraj o 1,2%. Dziś wynosi ponad 1,1450, podczas gdy jeszcze wczoraj przed posiedzeniem było to zaledwie 1,1275. We wczorajszym komunikacie EBC ocenił, że bilans ryzyk dla inflacji przesunął się znacząco w górę, w szczególności w krótkim okresie. To stwierdzenie zostało jednoznacznie zinterpretowane jako przyznanie się do błędu, a deklaracja C. Lagarde, że pełna ocena procesów inflacyjnych będzie mieć miejsce w marcu została odebrana jako sygnał, że w przyszłym miesiącu dojdzie do zmiany retoryki. W tym punkcie zwracamy uwagę, że drastyczne umocnienie euro miało miejsce nie tylko względem dolara, ale także funta i to pomimo faktu, że Bank Anglii podniósł wczoraj stopy procentowe i zamierza to robić dalej. Jest to jeden z powodów ambiwalencji, którą odczuwamy co do wczorajszej rynkowej reakcji na posiedzenie. Taka jej skala znajdowałaby naszym zdaniem uzasadnienie, gdyby w jakiś sposób zmieniono parametry skupu aktywów albo doszło do wyraźnej zapowiedzi podwyżek. Tymczasem podczas konferencji C. Lagarde wprost odniosła się do tematu różnic w perspektywach inflacyjnych Zjednoczonego Królestwa i strefy euro, mówiąc o wciąż wysokim bezrobociu w części należących do niej państw, porównanie do Fedu zbiła zaś argumentem o znacznie silniejszej stymulacji fiskalnej w USA. Wczorajsze zachowanie rynku długu (rentowność bundów wzrosła o 10 pb) i walutowego jest w naszej opinii sprzeczne z jej intencjami i spodziewamy się, że w okresie do marcowej projekcji może dojść do werbalnych interwencji, w których da temu wyraz. Zaznaczamy, że na tym etapie absolutnie nie możemy wykluczyć podwyżek stóp w strefie euro w tym roku, ale wynika to wyłącznie z obaw o to, że niekontrolowany wzrost inflacji będzie kontynuowany i w końcu zmusi EBC do działań, a nie z wczorajszego komunikatu i konferencji. Optymizmem w tej kwestii na pewno nie napawa fakt, że pomimo złej sytuacji na giełdach notowania ropy biły wczoraj kolejne rekordy, głównie z powodu konieczności ograniczenia wydobycia w Teksasie za sprawą warunków pogodowych.