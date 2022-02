Mocny początek miesiąca

WIG20 szybko za cel obrał sobie poziom 2250 pkt. Udało się go przekroczyć, i to znacznie, w okolicach połowy sesji. Oznaczało to zwyżkę o około 1,5 proc. WIG20 wówczas stał się jednym z najsilniejszych indeksów Starego Kontynentu. Z czasem przewaga byków nieco zmalała, jednak i tak do końca dnia ta strona rynku dominowała na warszawskim parkiecie. Ostatecznie w wykonaniu WIG20 środowa sesja zakończyła się zwyżką o 1,29 proc., czyli tuż pod pułapem 2253 pkt. Wygląda na to, że WIG20 ostro wziął się za odrabianie styczniowych strat, bo wynik od początku roku zmalał już tylko do 0,62 proc. pod kreską.