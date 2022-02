Wzrost, który rodzi znaki zapytania

Co wiemy po wtorkowej sesji? Chyba jedynie to, że rynek pozostaje zmienny, w otoczeniu wciąż jest dużo znaków zapytania, a pierwsza lutowa sesja może być zapowiedzią tego, co może dziać się przez cały miesiąc. Inwestorzy nadal powinni więc zachować wzmożoną czujność i elastycznie dopasowywać się do zmienności rynkowej, która raczej szybko nas nie opuści. To co jednak jedni nazywają wyzwaniem, dla innych jest natomiast szansą.