Najsłabszy miesiąc od roku na rynku funduszy inwestycyjnych

W maju do funduszy inwestycyjnych klienci wpłacili o około 1,26 mld zł więcej, niż wycofali z TFI. To wciąż bardzo dobry wynik, jednak saldo sprzedaży było najniższe od kwietnia zeszłego roku. Był to efekt umorzeń w funduszach obligacji – wynika z danych zebranych przez IZFiA.