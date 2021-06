Miesiąc siły portfeli indeksowych na polskiej giełdzie

Uniqa Akcji Małych i Średnich Spółek (8,8 proc.) wyróżnia się swoją strategią i składem na tle funduszy z grupy polskich małych i średnich spółek. Większość rozwiązań konkurencyjnych koncentruje się na najmniejszych spółkach i w ich skład wchodzą głównie firmy z sWIG80 i mniejsze. Nasze rozwiązanie skupia się na indeksie średnich spółek, co pozwala zachować istotnie większą płynność portfela i bardziej elastyczne podejście do znajdujących się w nim pozycji. Do pozytywnego wyniku przyczyniły się aktywne pozycje w takich sektorach, jak deweloperzy mieszkaniowi, dystrybutorzy (IT, części samochodowych), sprzedaż detaliczna oraz cykliczne spółki przemysłowe. Sektory te korzystają na otwieraniu gospodarek i powrocie aktywności do poziomów sprzed nadejścia pandemii. W czerwcu oczekujemy utrzymania ostatnich trendów rynkowych. Postępujące szczepienia będą przyczyniać się do dalszego otwierania gospodarek i odżywania tych sektorów, które w zeszłym roku były na skutek lockdownu najbardziej poszkodowane. PAAN