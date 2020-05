Klienci TFI stawiali na akcje

Łączne aktywa pod zarządzaniem TFI spadły o 0,2 proc., do 238,4 mld zł. Najwięcej straciły znów fundusze dłużne. Kapitał, którym zarządzając, skurczył się o 2,9 proc., do 91,7 mld zł. Fundusze akcji zyskały 14,7 proc. aktywów, które na koniec kwietnia sięgały 20,6 mld zł. Złożyły się na to wpłaty oraz dobra sytuacja rynków akcji.