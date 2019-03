Zmiany w zarządzie Rockbridge TFI

Rada nadzorcza Rockbridge oddelegowała Ireneusza Fąfarę do sprawowania funkcji członka zarządu do 28 czerwca. Rada prowadzi rekrutację nowego prezesa zarządu. Do momentu powołania osoby na to stanowisko Ireneusz Fąfara będzie pełnił rolę prezesa Rockbridge TFI, zaczynając od 20 kwietnia.