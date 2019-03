Mniejsze TFI mogą znaleźć dla siebie rynkową niszę

Problem jest w tworzeniu regulacji, które albo nie wynikają wprost z przepisów unijnych, albo są w ogóle naszym polskim ekstra wynalazkiem. I one są często większym hamulcowym, niż sama regulacja unijna. Nie wiemy, w jaki sposób zadziała regulacja wprowadzająca maksymalny poziom opłaty za zarządzanie. Z jednej strony mamy bowiem ograniczenie przychodów, ale nie bardzo wiemy, jak MiFID II zadziała od strony kosztowej. Wspomnieliśmy już o nierozliczanych umowach między TFI i dystrybutorami. Wciąż brakuje w tej kwestii rozporządzeń. Drugi obszar, w którym jest naprawdę ciężko sobie poradzić ze względu na brak wzorców, to też polski wynalazek, czyli kwestia weryfikacji zachęt przez TFI które dystrybutor przedstawia do rozliczenia. Obowiązek zapewnienia tego, że to, co jest płacone w ramach relacji dystrybutor – TFI, jest efektem zachęty, w Europie spoczywa na dystrybutorze, którego sprawdza nadzorca. A u nas listę przedstawia dystrybutor, a TFI ma ją weryfikować. To dość skomplikowane, pracochłonne i w zależności od różnych praktyk nadzorczych może być dużym problemem. Każdy taki wtręt, który nie wynika wprost z regulacji unijnych, to dodatkowe poświęcenie czasu i pieniędzy. Trzeba mieć tego świadomość. TFI mają ograniczone zasoby w przeciwieństwie do np. banków. Pomijając już wszelkie inne kwestie sporne, jak m.in. ujawnianie tajemnic handlowych przez dystrybutorów.