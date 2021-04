Aplisens miał 14,45 mln zł zysku netto w 2020 r.

"Rok 2020 był okresem wyjątkowym. Pandemia koronawirusa, mająca globalny charakter, wyznaczyła nowe reguły zarówno dla życia społecznego, jak i gospodarczego. Poddała również niełatwej próbie naszą firmę, z której wyszliśmy obronną ręką. Zdywersyfikowany biznes Grupy Aplisens wsparty przez konkurencyjne portfolio produktowe, wypracowane relacje handlowe w kraju oraz na głównych rynkach eksportowych pozwoliły prowadzić stabilną działalność i wypracować solidne wyniki finansowe. Mimo obiektywnie bezprecedensowych warunków Grupa Aplisens odnotowała zbliżony poziom przychodów, względem rekordowego 2019 roku, utrzymując poziom rentowności brutto sprzedaży. To argumenty potwierdzające dojrzałość i efektywność naszej organizacji oraz jej zdolność do sprawnego dostosowywania się do zmieniających się w błyskawicznym tempie realiów rynkowych" - skomentował prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.